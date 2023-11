Que signifie l’expression russe «après la petite pluie du jeudi» ?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Après la petite pluie du jeudi (После дождичка в четверг/poslié dojditchka v tchitvièrg), quand l’écrevisse siffle sur la montagne, après le second avènement, pour le carême-prenant à la carotte- toutes ces expressions signifient que la probabilité d’un événement tend vers zéro. Cependant, si personne n’a effectivement vu le sifflement de l’écrevisse ou le second avènement, les précipitations tombent bel et bien le jeudi. Pourquoi dit-on donc cela ?

L’expression est liée à la confrontation de l’orthodoxie avec les traditions païennes existant dans la conscience populaire. Bien que la Russie ait été baptisée en 988, les Slaves ont conservé des vestiges de rituels païens : par exemple, les festivités de la Maslenitsa ou la fête d’Ivan Koupala. Certaines choses ne pouvaient pas être éradiquées, mais le christianisme a tenté d’adopter une attitude négative à l’égard du paganisme.

Peroun Max Presnyakov (CC BY-SA) Max Presnyakov (CC BY-SA)

L’expression « après la petite pluie du jeudi » fait référence au culte du dieu du tonnerre et de la foudre Peroun – l’homologue slave du Zeus grec, du Thor scandinave, du Jupiter romain, du Taranis celtique. Le jeudi, quatrième jour de la semaine, était traditionnellement dédié à cette divinité. L’on croyait que s’il entendait les prières des personnes frappées par la sécheresse, il enverrait la pluie sur Terre le jeudi.

Dans la pratique, bien sûr, cet « emploi du temps » n’était pas toujours respecté. C’est pourquoi, dans le christianisme, l’expression « après la petite pluie du jeudi » signifiait « vous n’attendrez pas que Peroun écoute vos prières » : l’expression exprimait une méfiance totale à l’égard du paganisme.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.