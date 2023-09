Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème de l’aéroport

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Prendre l’avion est pour beaucoup source de stress. Or, si cela se passe à l’étranger, dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue, cela peut être encore plus angoissant. Pour cette raison, Russia Beyond a préparé à votre adresse une liste de mots à connaître afin de vous assurer un trajet plus serein.

aéroport – аэроп о рт (aèraporte)

avion – самолёт (samaliote)

vol – полёт (paliote)

enregistrement – регистрация (réguistratsia)

bagage – багаж (bagaj)

valise – чемодан (tchimadane)

sac – сумка (soumka)

sac à dos – рюкзак (rioukzak)

bagage à main – ручная кладь (routchnaïa klad')

porte (d'embarquement) – выход (vykhad)

terminal – терминал (tirminal)

embarquement – посадка (passadka)

décollage – вылет (vylit)

atterrissage – прилёт (priliote)

douane – таможня (tamojnia)

surpoids – перевес (pirivièss)

carte d'embarquement – посадочный талон (passadotchny talone)

compagnie aérienne – авиакомпания (aviakampania)

comptoir d'enregistrement – стойка регистрации (stoïka reguistratsii)

escale – пересадка (pirissadka)

