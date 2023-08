Sept mots russes à prononcer avec précaution

Russia Beyond

L’une des difficultés liées à l’apprentissage de la langue russe est l’accent tonique mobile. Il peut tomber sur absolument n’importe quelle syllabe! Les Russes eux-mêmes sont carrément obsédés par la phonétique normative, dont le strict respect des règles leur est inculqué dès l’enfance. Nous avons rassemblé pour vous les erreurs liées à l’accent tonique les plus courantes, qui sont très gênantes pour les habitants du pays (même s’ils les commettent eux-mêmes!).

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. звОнит (incorrect) - звонИт (correct) / позвОнит - позвонИт (appeler)

L’accent mal placé au présent et au futur de ce verbe provoque une tempête d’indignation parmi les Russes. Imaginez que vous soyez assis dans la fameuse marchroutka, encombrée de monde. Il y aura certainement un passager assis sur l’un des sièges voisins, qui parle fort au téléphone. « Передай Ване, пусть он позвОнит мне сегодня вечером ! » (« Dis à Vania, qu’il m’appelle ce soir ! »), entend-on dans tout le salon. Quelle douleur !

2. дЕньгами - деньгАми (argent)

Pixabay Pixabay

Attention, votre réputation dépend directement du placement correct de l’accent dans ce mot. Si vous faites une erreur, vous risquez d’être pris avec une forte probabilité pour une personne peu instruite. Le fait est que l’accent mis sur la lettre « e » est considéré comme une forme obsolète et n’est autorisé que dans certaines unités phraséologiques (même si elle peut être de plus en plus entendue dans l'espace public). Par exemple, vous pouvez remarquer philosophiquement : « Не в дЕньгах счастье » (Le bonheur n’est pas dans l’argent), mais il faut quand même dire : « Продукты стоят так дорого, что я думаю только o деньгАх ! » (Les produits sont tellement chers que je ne pense qu’à l’argent !).

3. обеспечЕние - обеспЕчение (provision)

Seuls les vrais connaisseurs de la langue russe moderne peuvent prononcer ce mot correctement. En règle générale, sa forme phonétique correcte peut être entendue à la télé ou à la radio. Dans la vie ordinaire, les Russes eux-mêmes commettent souvent des erreurs en plaçant l’accent, ce qui n’est pas surprenant – selon les estimations de certains experts, cette norme orthoépique n’a que 20 ans. De nombreux Russes doivent encore faire de gros efforts pour ne pas commettre d’erreurs.

4. тортА - тОрта (gâteau)

Pixabay Pixabay

Vous pouvez mettre en pratique vos connaissances sur l’accentuation de ce mot en rendant visite à des amis russes. À propos, les habitants de la Russie eux-mêmes se trompent souvent dans sa prononciation. Vous pouvez facilement le vérifier en vous rendant à l’épicerie : « Скажите, какой срок годности у этого тортА? » (« Dites-moi quelle est la date de péremption de ce gâteau »), vous l’entendrez certainement là-bas (car personne ne veut célébrer les fêtes et rendre visite à des proches avec un dessert gâté). Armez-vous de ces informations pour pouvoir demander poliment aux Russes sur place : « Можно мне кусок тОрта ? » (Puis-je avoir un morceau de gâteau). Mais il est fort probable que vous obtiendrez votre morceau de toute façon.

5. квАртал - квартАл (quartier)

En russe, ce mot peut désigner à la fois une partie de la ville et un trimestre, mais la norme de prononciation ne change pas d’un cas à l’autre : il serait correct de mettre l’accent sur la deuxième voyelle « a ». « J’ai grandi dans le 95e quartier de Kountsevo (à l’ouest de Moscou). Je ne me souviens pas que la population locale ait correctement souligné ce mot, généralement tout le monde disait obstinément : "Je suis déjà dans le квАртал !" », a déclaré un interlocuteur de Russia Beyond.

6. бАловать - баловАть (gâter, chouchouter)

Pixabay Pixabay

L’accent dans ce verbe doit être placé sur la troisième ou la deuxième syllabe. En fait, personne n’est particulièrement opposé à toute variante d’accentuation – ce n’est pas un verbe obsessionnel, contrairement à « звонить ». Cependant, il vaut mieux suivre la norme. De plus, une accentuation correctement placée donne même au mot un charme particulier !

7. мусоропрОвод - мусоропровОд (vide-ordures)

L’accentuation de ce mot pose toujours de grandes difficultés aux Russes. Comme vous pouvez le constater, il se compose de deux parties « мусор » (ordures) et « прОвод » (fil électrique). Cependant, « провОд » dans ce cas ne désigne pas un fil électrique, mais le verbe « проводИть » (conduire). Alors par habitude, beaucoup mettent l’accent sur le « прО » et non sur « вОд ».

8. латтЕ - лАтте (café au lait)

Pixabay Pixabay

« Латте » est une boisson d’origine italienne à base de lait et de café expresso. Le problème est que beaucoup de gens dans le pays ne soupçonnent même pas que « латтЕ » est en réalité « лАтте ». Ne soyez pas surpris si les baristas des petits cafés vous proposent constamment la première option.

Dans cet autre article, découvrez ces mots russes qui changent de sens en fonction de la position de l’accent tonique, véritables pièges linguistiques.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.