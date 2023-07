Que signifie le dicton russe «le tableau de Répine "Débarqués"»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En russe, l'expression « le tableau de Répine "Débarqués" » (картина Репина "Приплыли", kartina Répina "Priplyli") est courante. Ou simplement « Débarqués » – cette version abrégée est encore plus fréquente. C'est ce que l'on dit dans une situation désespérée, lorsque quelque chose s'est produit et qu'il est difficile d'y remédier. D'où vient ce dicton et quel est le rapport avec le peintre Ilia Répine ?

En réalité, aucun tableau de Répine portant ce nom n'existe. En revanche, l'artiste Lev Soloviov a réalisé une œuvre intitulée « Moines. Arrivés au mauvais endroit », qui reflète le plus fidèlement le sens de l'expression.

Sur cette œuvre, des moines en bateau se retrouvent près du rivage avec des baigneuses nues. Tous les personnages éprouvent de l'embarras et de la perplexité quant à la suite à donner à leur action.

Le tableau a été peint dans les années 1870 et est devenu célèbre à l'époque soviétique, lorsqu'il a été exposé au musée d'art de Soumy. Alors pourquoi est-il attribué à un autre auteur ? Selon la légende, il a été exposé au musée à côté des peintures du célèbre Répine. En raison de la similitude de style, cette toile de genre réaliste a donc été associée à Répine dans la conscience populaire. Et grâce à son contenu humoristique, elle est restée dans les mémoires – c'est sous cette forme qu'elle a « débarqué » dans le langage courant.

