Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème de la météo

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Non, en Russie, il ne neige pas en continu (tout du moins, pas partout), et le pays connaît aussi l’ensemble des nuances de saisons et de temps. Cela se reflète dans la langue russe, qui dispose ainsi de termes décrivant toutes les humeurs de Mère Nature.

temps (dans le sens de météo) – пог о да (pagoda)

да (pagoda) pluie – дождь (dojd)

soleil – с о лнце (sonetsé)

лнце (sonetsé) neige – снег (snièg)

vent – в е тер (viétir)

тер (viétir) gel – мор о з (maroz)

з (maroz) arc-en-ciel – р а дуга (radouga)

дуга (radouga) brouillard – тум а н (toumane)

н (toumane) température – температ у ра (tièmepératoura)

ра (tièmepératoura) thermomètre – гр а дусник (gradousnik)

дусник (gradousnik) degré – гр а дус (gradouss)

дус (gradouss) tempête – б у ря (bouria)

ря (bouria) nuage – о блако (oblaka)

блако (oblaka) orage – гроз а (graza)

(graza) éclair – м о лния (molnia)

лния (molnia) sècheresse – з а суха (zassoukha)

суха (zassoukha) humidité – вл а жность (vlajnost)

жность (vlajnost) goutte – к а пля (kaplia)

пля (kaplia) flocon – снеж и нка (sniéjinka)

нка (sniéjinka) courant d’air – скв о зняк (skvozniak)

зняк (skvozniak) saison – вр е мя года (vriémia goda)

мя года (vriémia goda) été – л е то (liéta)

то (liéta) printemps – весн а (visna)

(visna) automne – о сень (ossiègn)

сень (ossiègn) hiver – зим а (zima)

(zima) froid – х о лод (kholod)

лод (kholod) chaleur – жар а (jara)

(jara) averse – л и вень (liviègn)

intempérie – непог о да (niépagoda)

tonnerre – гром (grom)

grêle – град (grad)

tempête en mer – шторм (chtorm)

Dans cet autre article, retrouvez notre liste lexicale liée au thème des émotions.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.