Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des courses

Vous avez prévu de faire vos courses en Russie et ressentez de l’appréhension ? N’ayez crainte, vous ne serez guère dépaysé ! Toutefois, il convient de connaître quelques mots basiques afin de passer incognito dans les rayons de votre supermarché et au moment de passer à la caisse. Russia Beyond est, une fois de plus, là pour vous fournir les indispensables.

faire les courses – ходить за покупками (khadit za pakoupkami)

magasin – магазин (magazine)

acheter – покупать/купить (pakoupat/koupit)

vendre – продавать/продать (pradavat/pradat)

payer – платить/оплатить (platit/aplatit)

par carte – картой (kartoï)

en espèces – наличными (nalitchnymi)

rayon – отдел (atdièl)

caisse – касса (kassa)

chariot – тележка (tilièjka)

panier – корзинка (karzinka)

sac – пакет (pakièt)

peser – взвешивать/взвесить (vzviéchivat/vzviéssit)

ticket de caisse – чек (tchèk)

monnaie (ce que nous rend le caissier) – сдача (sdatcha)

prix – цена (tsina)

caissier – кассир (kassir)

remise – скидка (skidka)

soldes – распродажа (raspradaja)

négocier – торговать (targavat)

vendeur/se – продавец/продавщица (pradavièts/pradavchitsa)

acheteur/se – покупатель/покупательница (pakoupatièl/pakoupatièlnitsa)

retourner un produit – оформить возврат (aformit vazvrat)

carte de fidélité – карта лояльности (karta laïalnosti)

utiliser les points – списать бонусы (spissat bonoussy)

queue – очередь (otchirid)

caisse libre-service – касса самообслуживания (kassa samaabsloujivania)

