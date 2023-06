Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des relations amoureuses

Russia Beyond

Le printemps étant la saison des amours, nous ne pouvions vous laisser plus longtemps sans vocabulaire russe lié au plus beau des sentiments ! Voici donc une petite liste qui vous permettra de déclarer votre flamme et de vous exprimer sur le sujet.

amour – люб о вь (lioubov)

вь (lioubov) aimer – люб и ть (lioubit)

ть (lioubit) je t’aime – я теб я любл ю (ia tibia lioubliou)

любл (ia tibia lioubliou) relations – отнош е ния (atnachénia)

ния (atnachénia) mariage (en tant qu'institution) – брак (brak)

cérémonie du mariage – св а дьба (svadba)

дьба (svadba) mariage religieux – венч а ние (vintchanié)

ние (vintchanié) mariage civil – гражд а нский брак (grajdanski brak)

нский брак (grajdanski brak) fiançailles – обруч е ние (abroutchénié)

ние (abroutchénié) fiancé – жен и х (jinikh)

х (jinikh) fiancée – нев е ста (nivièsta)

ста (nivièsta) bague – кольц о (kaltso)

(kaltso) couple – п а ра (para)

ра (para) embrasser – (по)целов а ть ((pa)tsilavat)

ть ((pa)tsilavat) lune de miel – мед о вый м е сяц (midovy miéssiats)

вый м сяц (midovy miéssiats) demande en mariage – предлож е ние (pridlajénié)

ние (pridlajénié) rendez-vous amoureux – свид а ние (svidanié)

ние (svidanié) tomber amoureux – влюб и ться в (vlioubitsia v) + un mot à l’accusatif

ться в (vlioubitsia v) + un mot à l’accusatif petite-amie – д е вушка (diévouchka)

вушка (diévouchka) petit-ami – молод о й челов е к (maladoï tchilaviek)

й челов к (maladoï tchilaviek) époux (l’homme et la femme) – супр у ги (souprougui)

ги (souprougui) époux (l’homme) – супр у г (souproug)

г (souproug) épouse – супр у га (souprouga)

га (souprouga) femme – жен а (jina)

(jina) mari – муж (mouch)

sortir avec quelqu’un – встреч а ться (vstritchatsia)

ться (vstritchatsia) amant – люб о вник (lioubovnik)

вник (lioubovnik) maîtresse – люб о вница (lioubovnitsa)

вница (lioubovnitsa) enlacer – обнимать/обнять(abnimat/abniat)

