Quelle est la distinction entre «учиться», «учить», «научиться» et «выучить»?

En venant étudier en Russie, un étranger sera confronté à des choses qui ne manqueront pas de susciter l'étonnement. Par exemple, la tradition d'appeler tous les professeurs par leurs nom et patronyme et d'éviter de les appeler « professeur » ou plus encore « monsieur/madame », d'inclure le samedi dans l'emploi du temps scolaire complet (oui, tous les écoliers et étudiants en Russie étudient le samedi !), d'assister aux cours en hiver lorsque la température est inférieure à -25 degrés et de ne pas recevoir de médaille pour cet exploit. Cependant, même si vous acceptez toutes les particularités d'une éducation russe, il reste un obstacle supplémentaire : raconter correctement et avec compétence en russe ce que vous avez accompli et ce que vous avez appris au cours de votre séjour dans ce beau pays. Examinons quelques-uns des verbes les plus importants pour vous aider à surmonter cette difficulté.

Lieu d’étude

Le verbe « учиться » est utilisé pour désigner le lieu où se déroulent les études. Le verbe est obligatoirement accompagné du cas de déclinaison locatif. Utilisez ce verbe si vous voulez parler du pays d'études, de votre établissement, de votre département ou de votre année d’étude.

Exemple :

– Где ты у́чишься?

– Où étudies-tu ?

– Я учу́сь в университе́те на экономи́ческом факульте́те на пе́рвом ку́рсе.

– J’étudie à l’université, à la faculté d’économie, en première année.

Hobbies et activités

Le verbe « заниматься » a deux significations : se préparer pour des cours et consacrer son énergie et son temps à un hobby/un domaine de connaissance. Dans le premier cas, le verbe est suivi du locatif (facultatif, car il n’est pas obligatoire de préciser où vous faites vos devoirs), dans le second cas – de l’instrumental (celui-ci obligatoire). À noter qu’il peut être traduit en français de différentes manières, en fonction du contexte : travailler, s’occuper, faire, …

Exemple :

a) Студе́нты занима́ются в библиоте́ке по́сле ле́кций: де́лают дома́шнее зада́ние, повторя́ют материа́л, чита́ют кни́ги.

Les étudiants travaillent à la bibliothèque après les cours : ils font leurs devoirs, révisent leur leçon, lisent des livres.

b) – Чем ты занима́ешься в свобо́дное вре́мя?

– Que fais-tu durant ton temps libre ?

– Я занима́юсь та́нцами и рисова́нием. Это моё хо́бби.

– Je fais de la danse et je dessine. Ce sont mes hobbies.

Objet d’études

Le verbe « учить » et sa forme perfective « выучить » ont pour signification « mémoriser une information », souvent par cœur. Ils requièrent le cas accusatif. Bien qu'aujourd'hui les gens sollicitent moins leur mémoire (tout est dans le téléphone !), il est parfois nécessaire d'apprendre le sujet d'une leçon, de nouveaux mots, les paroles d'une chanson appréciée.

Exemple :

– Ты вы́учила но́вые слова́ из те́кста?

– As-tu appris les nouveaux mots du texte ?

– Да, я учи́ла их весь ве́чер и наконе́ц вы́учила!

– Oui, je les ai appris toute la soirée et les ai enfin mémorisés.

La forme imparfaite du verbe, « учить », peut également être utilisée à l’égard des matières scolaires, dans le sens « étudier » :

Exemple :

Мы учи́ли матема́тику, фи́зику, хи́́мию в университе́те.

Nous avons étudié les mathématiques, la physique et la chimie à l'université.

La forme parfaite, « выучить », qui comprend une notion de résultat achevé, n'est quant à elle pas appropriée dans ce contexte. Il est possible de « выучить » quelque chose uniquement si l'objet d'étude a ses limites : par exemple, on ne peut pas « выучить » les mathématiques (en tant que domaine, elles sont infinies !), mais on peut « выучить » une leçon de mathématiques (qui est donc délimitée). Attention cependant : il est bel et bien possible de « выучить » le russe et n'importe quelle autre langue, mais cela décrit alors une maîtrise vraiment excellente.

Exemple :

– Твой ру́сский великоле́пен!

– Ton russe est remarquable !

– Спаси́бо! Я вы́учил его́ за три го́да в Росси́и.

– Merci ! Je l’ai appris en trois ans en Russie.

Aptitude

Enfin, lorsqu’il est question d’acquérir une nouvelle aptitude, la capacité à effectuer une nouvelle action, l’on utilise « научи́ться », suivi d’un verbe à l’infinitif.

Exemple :

– Мой сын научи́лся говори́ть в два го́да !

– Mon fils a appris à parler à deux ans !

Par conséquent, nous pouvons vous souhaiter de « выучить » de nouveaux mots, de « заниматься » la langue russe, de « научиться » à utiliser ces nouveaux verbes et de « учиться » n’importe où, tant que c’est fait avec plaisir !

