Erika Wolf et David Dusseault travaillent à l’École d’études avancées de l'Université de Tioumen, considérée comme l'une des meilleures institutions éducatives de Russie. Ils aident les étudiants à aiguiser leur esprit critique et leurs compétences générales, soutiennent la communauté des expatriés de l'université et adorent leur travail. Saurez-vous deviner ce qui les a poussés à tout abandonner et à se lancer pour enseigner dans la glaciale Sibérie?