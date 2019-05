Ces mots d’origine étrangère ayant connu une seconde vie dans la langue russe

Certains mots venant d'autres langues ont effectué d'incroyables voyages vers la Russie et y perdurent à présent, parfois avec des significations radicalement différentes. C'est ainsi que des palais se changent en remises, et des insultes en attaques cérébrales.

Toujourka (veston court), français

« Тужурка » est le nom pour un veston de soirée arrivant à la taille. En Russie impériale, tous les nobles étaient obligés de servir l’État et beaucoup se dirigeaient donc vers l’armée. Après leur démobilisation, ils conservaient cependant leurs uniformes et vêtements militaires. Facile à porter, les vestons de ce type sont ainsi devenus des habits du quotidien, c’est pourquoi ce mot est dérivé du français « toujours » (de tous les jours).

Dourak (con), turc

En turc, ce mot signifie « arrêt », par exemple « un arrêt de bus ». En russe néanmoins, « дурак » (dourak) a pris le sens de « con ». Ce terme est probablement entré dans la langue russe grâce aux échanges commerciaux avec les Turcs. Peut-on donc dire qu’un « dourak » est une personne ayant marqué « un arrêt » dans son développement intellectuel ?

Divan (canapé), turc

En langue perse, « dīvān » signifie « registre », notamment celui des actes administratifs des représentants perses, turcs et arabes. Avec le temps, ce terme en est venu à désigner le bureau où ces documents étaient établis, mais aussi à décrire, plus largement, l’« administration ». Dans la tradition orientale, les membres de ce genre de congrégations restaient souvent longtemps assis sur de long et bas canapés recouverts de coussins. À travers l’histoire, les Russes ayant grandement commercé avec les Turcs et Arabes, le mot « диван » est donc devenu le nom du « canapé ».

Galstouk (cravate), allemand

Dans la plupart des langues européennes, le mot servant à désigner une cravate est dérivé du français, tirant lui-même ses origines de « corvat », nom donné en croate aux soldats qui portaient cet accessoire dans leur uniforme traditionnel. En Russie cependant, ce sont les mots allemand « halstuch » et néerlandais « halsdoek » qui ont primé pour donner naissance à « галстук ».

Vimpel (flamme (type de pavillon marin)), Chtourman (navigateur), néerlandais

Le mot « wimpel » (вымпел en russe – vympel), utilisé aux Pays-Bas pour désigner les pavillons marins, est entré dans la langue russe au milieu du XVIIIe siècle après le séjour de Pierre le Grand aux Pays-Bas et l’adoption ultérieure de nombreux termes marins, qui n’existaient pas en Russie, puisque l’empire ne disposait auparavant pas de flotte. « Stuurman » (штурман en russe – chtourman) est un autre exemple de ces emprunts.

Insoult (attaque cérébrale), anglais

En anglais, le mot « insult » provient du verbe latin « insultare », signifiant « sauter ». Avec le temps, son sens s’est élargi pour désigner « attaquer verbalement, insulter », et il est ainsi présent sous cette forme dans différentes langues, dont le français. Dans le lexique médical russe cependant, le terme « инсульт » préserve sa signification originale d’« attaque ».

Saraï (remise), perse

En perse, le mot « saraï » signifie « palais ». La capitale de la Horde d’or, tribu dominante lors du joug tataro-mongol en Russie, portait également ce nom. Ironiquement, en russe, ce terme (сарай) a perdu de son prestige puisqu’il désigne aujourd’hui une simple remise, par exemple une cabane à la datcha servant à entreposer les outils de jardinage.

