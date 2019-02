Russe, le guide de conversation des enfants: une méthode ludique par les éditions Bonhomme de Chemin

Faire de la langue russe « un jeu d’enfants », tel est le défi que se sont lancé les éditions Bonhomme de Chemin par le biais d’un nouvel ouvrage intitulé Russe, le guide de conversation des enfants.

Se voulant ludique et instinctif, ce livre de 100 pages au format de poche propose ainsi au lecteur de se familiariser à la langue de Pouchkine au travers de son lexique, accompagné d’illustrations enfantines et d’explications culturelles à portée des plus petits.

Son détenteur apprendra par conséquent à se présenter, à commander une glace ou à demander son chemin en russe et ce, grâce à une transcription phonétique permettant d’assimiler de manière naturelle l’alphabet et la prononciation de cette langue.

Fondé en 2011, cet éditeur compte à ce jour 40 guides destinés au 7-12 ans et aspirant à leur faire découvrir, tout en s’amusant, plusieurs langues et lieux aux quatre coins du monde.

